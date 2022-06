Chi è Sofia Oranges, volto di Sportitalia: biografia, curiosità, social

Tra i bellissimi volti di Sportitalia vi è sicuramente quello della giornalista Sofia Oranges. 27enne è iscritta all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti e in questo periodo sarà presente nel canale televisivo dove l’argomento principale è quello del calciomercato che inizierà a luglio. Andiamo a conoscere meglio Sofia.

Biografia e curiosità su Sofia Oranges

Sofia Oranges è nata il 9 maggio del 1995 ed è laureata in Comunicazione, Tecnologie e Culture digitali. Titolo conseguito presso l’Università ‘La Sapienza’ a Roma.

La 27enne ha una grande passione per il giornalismo che è cresciuta durante il suo percorso ed alle materie studiate, oltre che ad una partecipazione al format televisivo di ateneo, Sapienza TV.

Nel corso di un’intervista a ventonuovo.eu ha affermato: “Andavo in giro e facevo report, mi piaceva da morire ed è stata per me un’esperienza bellissima, che a distanza di anni ricordo con estremo piacere”.

Sofia ha coltivato la sua passione frequentando anche due corsi di alta formazione presso la scuola Elite Football Center in Giornalismo calcistico e uffici stampa presso la sede di Roma e in Telecronaca e Radiocronaca calcistica presso la sede di Milano.

L’ esordio in televisione è giunto nel 2019, quando aveva 23 anni, a Canale 21, emittente televisiva italiana con

sede a Roma, come conduttrice del telegiornale VG21 e del programma sportivo Super Sport 21.

Da giugno 2021 è iscritta all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti della Regione Lazio e lavora nel social network dell’informazione sportiva per Calciomercato.it e SerieANews.com.

Al calcio, invece, si è avvicinata grazie al padre, grande tifoso della Roma, che ha saputo trasmetterle tutto l’amore per questo sport.

Sui social, Sofia è attualmente seguita da quasi 20mila followers. La giornalista pubblica foto sia che la ritraggono in momenti di lavoro sia che esaltano la sua bellezza ed eleganza.

Il suo sogno è quello di crescere nel suo lavoro che è anche una passione, mentre come modello si ispira a Ilaria D’Amico.

