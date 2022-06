Paul MacNeill di Vite al Limite: come sta oggi? Quanto pesava e quanto pesa?

Va in onda questa sera su Real Time, alle ore 21:25, la storia di Paul MacNeill, uno dei tanti pazienti che hanno deciso di affidarsi alle cure del dottor Nowzaradan per cercare di risolvere la propria obesità patologica.

Quando è arrivato nella clinica del dottor Now, il 35enne – che vive ad Auburndale, Florida – pesava 343 Kg. Una massa gigantesca derivata da alcuni traumi subiti, a cominciare dalle molestie sessuali ricevute da una persona adulta quando era soltanto un bambino.

I primi mesi della cura con il dottor Nowzaradan hanno dato i loro frutti, dato che Paul MacNeill è riuscito a perdere circa 53 chili, scendendo fino a 290 Kg. Tuttavia gli ostacoli non mancheranno per Paul, che farà molta fatica a raggiungere gli obiettivi prefissati dallo specialista.

“Ho paura, davvero paura, che il dottor Nowzaradan non approverà l’intervento chirurgico perché non vede ciò che deve vedere da Paul – aveva detto la sua amica, JJ – Penso che non vorrà sprecare il suo tempo con qualcuno che non si sta impegnando”.

Nonostante ciò, il dottor Now ha accettato comunque di operarlo, strappandogli la promessa di continuare la dieta per provare a perdere ancora peso. Alla fine Paul riuscirà a perdere un centinaio di chili.

Nella puntata di stasera si capirà se effettivamente Paul MacNeill si è sottoposto all’intervento chirurgico e se l’operazione ha dato una svolta alla sua vita.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui