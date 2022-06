Chi è Carlo Domingo, il fidanzato di Soleil? Curiosità, social e biografia

Una delle protagoniste del mondo della televisione dell’ultimo anno è sicuramente Soleil Sorge. Tra partecipazione al Grande Fratello Vip 6, ruolo di giurata ne La Pupa e il Secchione Show e la breve avventura all’Isola dei Famosi 2022, l’italo-americana è uno dei personaggi più chiacchierati. La fashion blogger si è voluta regalare una giornata al mare testimoniata da alcune storie sul suo account Instagram. Stando a quanto reso pubblico sui social avrebbe trascorso il giorno con il migliore amico a quattro zampe. Ma la realtà potrebbe essere diversa. Soleil sarebbe stata in compagnia di Carlo Domingo, quel famoso ragazzo di cui parlava ambiguamente nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. A certificare l’indiscrezione è Deianira Marzano che ha ricevuto alcune paparazzate fatte da un utente che ha incontrato la “coppia”. Andiamo a scoprire chi è Carlo.

Carlo Domingo, biografia e curiosità

Carlo Domingo è nato a Marsala. Il siciliano vive a Milano ed è proprietario di una rinomata compagnia di eventi che opera sul territorio nazionale. E’ manager della Domingo Communication, che collabora con brand e personaggi televisivi importanti. Sui social, attualmente, la pagina della Domingo Communication vanta oltre 30mila followers. Una conferma della relazione sentimentale top-secret l’ha data Alfonso Signorini, in una diretta televisiva. Il conduttore del GF Vip ha dichiarato nella puntata del reality show andata in onda il 3 marzo 2022: “Il compagno di Soleil non vuole apparire perché viene da un mondo diverso dallo spettacolo e viene da una famiglia impegnata molto seriamente nella sua attività imprenditoriale. Quindi non vuole creare confusione dal piano aziendale a quello dello show. Soleil e lui hanno fatto un patto prima che lei entrasse al GF”.

Carlo e Soleil sarebbero stati avvistati anche a Venezia lo scorso maggio, secondo quanto riporta il sito Veryinutilpeople che certifica l’incontro con una foto, una IG story nella quale si vedrebbe il riflesso di Carlo Domingo in un quadro ripreso dall’ex gieffina.

