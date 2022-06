The Rookie 5 ci sarà? Quando esce? Ecco cosa sappiamo

Questa sera, su Rai 2, alle ore 21:20, andranno in onda altri due episodi della quarta stagione di The Rookie. Si tratta degli ultimi due appuntamenti, Festa della Mamma e Giornata Buca, già andati in onda negli USA e in Svizzera.

La serie segue le vicende di John Nolan, un uomo di 45 anni che ha divorziato da poco. Nolan è proprietario di una società nel settore delle costruzioni e padre di un ragazzo che frequenta il college, ma quando aiuta le forze dell’ordine a sventare una rapina nella banca di Foxburg decide di raggiungere la California per diventare un agente del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Riuscirà nella sua impresa, diplomandosi all’accademia di polizia e diventando così il più vecchio poliziotto a entrare in servizio.

La serie si basa su una storia realmente accaduta, quella di Bill Norcross, che continua ancora a lavorare nel Dipartimento di Polizia di Los Angeles ed è anche produttore esecutivo della serie televisiva.

Ma ci sarà anche The Rookie 5? E’ quello che si stanno chiedendo tutti i fan della serie, ansiosi di sapere se gli episodi in onda questa sera saranno gli ultimi oppure no. Ci sono buone notizie, dato che il 30 marzo 2022 la serie è stata rinnovata anche per una quinta stagione.

Al momento non abbiamo alcuna data ufficiale di uscita, ma l’impressione è che la quinta stagione di The Rookie possa arrivare in Italia tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

