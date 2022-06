X Factor 2022, quando e dove va in onda? Quando inizia? Chi sono i giudici?

In autunno andrà in onda la sedicesima edizione di X Factor. Mentre le audizioni del celebre talent sono in corso di registrazione a Milano, iniziano a prendere forma tutte le novità annunciate, dai nuovi giudici alla nuova conduttrice fino alla data di inizio. Anche la sedicesima edizione di X Factor andrà in onda su Sky Uno (canale 108 di Sky), su Now Tv e on demand, su Sky Go.

Come accaduto nelle ultime edizioni, le puntate dovrebbero successivamente andare in onda (in replica) su Tv8 ogni venerdì successivo. La finale, invece, dovrebbe essere trasmessa in contemporanea da entrambe le reti. Ma andiamo a scoprire tutte le informazioni su X Factor 2022, dalla data di inizio ai giudici, alla nuova conduttrice.

La data di inizio di X Factor 2022

Ancora, non si conosce la data ufficiale di inizio di X Factor 2022. I fan del talent sono al corrente che solitamente viene trasmesso di giovedì su Sky Uno, a partire dalla seconda metà di settembre. Dunque, guardando il calendario, l’avvio potrebbe essere previsto per il 16, il 23 o il 30 settembre. Il talent terminerà, invece, a dicembre.

I giudici di X Factor 2022

Salutano il programma in onda su Sky Uno sono Hell Raton ed Emma, quest’ultima direzione Amici 22. Ritorna come giudice Fedez, che aveva già ricoperto questo ruolo dal 2014 al 2018. Nel talent arriva Ambra Angiolini, nota attrice, ex ‘Non è la Rai’. Altra novità assoluta sarà Dargen D’Amico, rapper e producer che ha partecipato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Dove si balla’. Ci sarà anche Rkomi, rapper noto per la partecipazione a Sanremo 2022 con il brano ‘Insuperabile’.

Novità assoluta alla conduzione

Per quanto concerne la conduzione del talent vi sarà una novità assoluta. Infatti per la prima volta vi sarà una donna dopo Francesco Facchinetti (quando la trasmissione andava in onda su Rai 2), dieci stagioni presentate da Alessandro Cattelan e l’ultima con Ludovico Tersigni. Alla guida di X Factor 22 vi sarà Francesca Michielin, cantante 27enne che undici anni fa vinse proprio il talent.