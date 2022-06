A 57 anni in bikini è una bomba: Liz Hurley non sa cosa siano i segni del tempo – VIDEO

Supermodella, attrice, produttrice cinematografica e stilista (ci rifacciamo alla sua pagina Wikipedia) Liz Hurley ha compiuto da 9 giorni 57 anni.

Un’età importante ma a giudicare dalle foto condivise dalla donna sul suo profilo Instagram (dove è seguita da oltre 2 milioni di follower) i segni del tempo non le appartengono.

In bikini, la donna classe 1965 è sensuale come non mai.

In un video postato si mostra saltellante con un costume da bagno scuro e con un background tropicale alle spalle ed è davvero incredibile pensare che abbia 57 anni.

Inutile sottolineare l’apprezzamento dei follower: il video ha ottenuto in poco tempo 760.000 view (contiamo anche sulle vostre, giacché postiamo il video in coda) e tantissimi commenti entusiasti, tra chi sottolinea come abbia un corpo pazzesco e chi dice “potrei vedere questo video ancora ed ancora”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Non è la prima volta che la splendida modella si mostra in bikini sul proprio profilo – d’altra parte come da lei stesso sottolineato nella bio è anche una “bikini designer” (nella sua descrizione si definisce in ordine mama, attrice, modella, contadina e bikini designer – ed ai suoi bikini ha dedicato un profilo ad hoc).

Parlando della sua carriera d’attrice, ricordiamo come il 2021 è stato per lei l’anno del ritorno sul grande schermo: a 17 anni dall’ultimo film, è tornata a recitare in Natale con il babbo, film per la regia di Philippe Martinez.

