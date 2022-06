Qual è la storia vera dietro La truffa del secolo, film franco-belga del 2017?

Questa sera, alle ore 21:15, su Rai 4, andrà in onda La truffa del secolo, film thriller del 2017 diretto da Olivier Marchal. Nel cast della pellicola compaiono Benoit Magimel, che veste i panni del protagonista Antoine Roca, Gerard Depardieu, Laura Smet e Idir Chender.

La trama del film è ispirata ad una storia realmente accaduta nel 2008, ovvero alla truffa sul mercato delle emissioni di anidride carbonica che permise ad un gruppo di criminali di frodare il fisco francese (tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro) e l’Unione Europea (tra 5 e 10 miliardi di euro).

Nel film, infatti, l’imprenditore Antoine Roca – che lavora nel settore dei trasporti – decide di mettere in piedi una maxi truffa ai danni dello stato sfruttando una scappatoia nel sistema di tassazione sulla carbon tax, ovvero la tassa sulle risorse energetiche che emettono biossido di carbonio nell’atmosfera. Antoine opta per questa mossa perché la sua ditta – dove lavorano 35 dipendenti – è in fallimento e il suocero, Aron Goldstein, lo considera un fallito.

Aiutato da due amici, i fratelli Eric e Simon Wizman, e dal suo commercialista, Laurent Melki, Antoine realizza una società di trading con cui riesce ad accumulare in breve tempo moltissimo denaro. L’attività illegale lo porterà a vivere nel lusso, ma molto presto sorgeranno contrasti con Kamel Dafri, il criminale magrebino che ha prestato a Roca i due milioni di euro per finanziare l’iniziativa malavitosa e che ora pretende la metà dei profitti.

