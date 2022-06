Chi è il figlio di Ida Platano? Quanti anni ha?

Nata in Sicilia ma trasferitasi fin da giovanissima a Brescia, Ida Platano è senza dubbio uno dei personaggi televisivi del momento. La hair stylist ha deciso di prendere parte a diversi programmi per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo: l’abbiamo vista in Temptation Island nel 2018 ma soprattutto in Uomini e Donne, di cui è da tempo una delle protagoniste del trono over.

La 40enne ha ripreso la relazione con Riccardo Guarnieri, con cui ha partecipato proprio a Temptation Island. La loro storia d’amore si era interrotta nel 2020 e in questi due anni Ida Platano si è frequentata con Diego Tavani e Alessandro Vicinanza.

Andando ancora più indietro nel tempo, Ida Platano è stata sposata per dieci anni: l’hair stylist è convolata a nozze all’età di 18 anni, per poi mettere fine all’unione quando ne aveva 28. Due anni più tardi la dama del trono over è rimasta incinta di un uomo con cui aveva una frequentazione.

Il personaggio in questione si è disinteressato del bambino, ma Ida Platano ha deciso di portare comunque avanti la gravidanza. Qualche mese più tardi è nato Samuele, il suo grande amore: proprio lei, in un’intervista, ha ammesso che la scelta di far nascere comunque il piccolo è stata una delle migliori decisioni mai prese nella sua vita.

Anche Samuele, che oggi ha 11 anni, è legatissimo a mamma Ida.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui