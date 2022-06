Non sono una signora, nuovo format su Rai 2: cosa sappiamo?

Dopo Drag Race Italia, andato in onda ad inizio anno su Real Time e vinto da Elecktra Bionic, il mondo Drag sbarca anche in Rai.

O meglio, il mondo Drag è già sbarcato con la presenza fissa di Drusilia Foer nei palinsest della tv di Stato dopo la partecipazione sanremese ma a breve vedrà il lancio di un proprio contest – in onda su Rai 2.

Ma cosa sappiamo di questo nuovo programma?

Sappiamo innanzitutto che andrà in onda sul secondo canale della Rai (che al momento ospita lo spazio quotidiano Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo) e andrà in onda nella prima serata del lunedì.

Ma se nel caso del format succitato in onda su Real Time le Drag Queen protagoniste erano vere Drag, nel caso del format in onda sulla Rai si tratterà di personaggi del mondo dello spettacolo.

Come comunicato dalla Rai in un comunicato stampa:

“Personaggi noti in vari ambiti si metteranno in gioco calandosi nei panni di splendide Drag e rendendosi irriconoscibili, aiutati da un team di esperti del make up e dello styling. In ogni puntata si sfideranno in spettacolari performance che ne decreteranno il vincitore”.

Le Drag ci saranno, ma indosserano stavolte le vesti di giudici:

“A giudicarli ci sarà un gruppo di Drag professioniste. Mentre un panel di opinionisti proverà a indovinare chi è il personaggio che si esibisce nei panni di una Drag Queen. La Drag vincitrice di ogni puntata arriverà direttamente alla finale, mentre alle altre non resterà che svelarsi e raccontare il proprio percorso di trasformazione. Una grande serata di spettacolo e di inclusività”.

Chi saranno i personaggi protagonisti del programma? Chi lo condurrà? Appena ne sapremo di più, sarà nostra premura informarvene.

