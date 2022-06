Departure, quante stagioni sono? Quante puntate? Sono previste nuove stagioni?

Comincia questa sera, su Rai 4, la seconda stagione della serie TV mistery thriller Departure, che ha riscosso un certo gradimento nella prima stagione dove tutto era incentrato sulla sparizione di un aereo passeggeri sopra l’Atlantico.

Stavolta, invece, gli episodi riguarderanno un incidente ferroviario avvenuto negli USA: un treno automatico ad alta velocità, in viaggio tra Chicago e Toronto, si schianta e provoca la morte di diversi passeggeri. Si sospetta un errore meccanico o di software, ma ci sono dubbi sulla posizione dello scienziato che ha inventato il sistema di controllo.

Non è stato facile realizzare questa seconda stagione, dato che la pandemia di Covid-19 ha fortemente condizionato le riprese. Ad esempio, Cristopher Plummer – deceduto dopo aver registrato le puntate di Departure 2 – ha dovuto girare le scene dalla sua casa in Connecticut.

Questa sera andranno in onda i primi due episodi, Runaway (dove Kendra Malley viene chiamata ad indagare sul disastro) e Fugitive, in cui sempre Kendra Malley scopre che sul treno si trovava anche un passeggero scomparso in custodia degli US Marshal. In tutto gli episodi della seconda stagione di Departure sono sei.

Ancora una volta sarà Archie Panjabi ad indossare i panni di Kendra Malley, ma ci sono anche tanti volti nuovi: Jason O’Mara, Karen LeBlanc, Donal Logue, Etienen Kellici, Kelly McCormack, Wendy Crewson, David Hewlett. La serie avrà anche una terza stagione, attualmente in fase di produzione.

