Onlyfans, quali celebrità hanno un account? Dalle figlie d’arte, a cantanti, attrici ed influencer

OnlyFans è un sito web che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento con sede a Londra. I creatori di contenuti possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, ovvero i fans. Risulta molto popolare nel settore dell’intrattenimento per adulti ma ospita anche contenuti di altri generi come esperti di fitness e altri tipi di creatori che pubblicano regolarmente online. Non mancano le celebrità presenti sul sito, tra attori, attrici, influencers, cantanti e personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Andiamo a scoprire chi, tra i tanti, ha un account OnlyFans.

Celebrità con account OnlyFans

Bella Thorne è da sempre considerata uno dei volti principali e più rappresentativi di OnlyFans. L’attrice, infatti, è riuscita – con la sua iscrizione – a frantumare qualsiasi altro record di incasso con ben due milioni di dollari in una sola settimana.

Anche Tyler Posey – protagonista indiscusso della serie televisia Teen Wolf, ha ceduto a OnlyFans diventando uno degli attori più seguiti all’interno della piattaforma.

Amber Rose utilizza il sito web con costanza e dedizione, tanto da utilizzare il suo canale Instagram per sponsorizzare il suo account all’interno del sito.

Non è passato inosservato l’arrivo di Chris Brown all’interno della piattaforma.

Shanna Moakler è una modella e attrice statunitense, ma da quando è sbarcata sul sito web è anche famosa per essere una delle utenti più attive.

Un profilo molto sexy è quello di Lucia Javorcekova, modella e influencer slovacca divenuta famosa nel 2015, in seguito alla sfida social con relativo hashtag #escile.

Tra le celebrità italiane con un account OnlyFans troviamo la showgirl Antonella Mosetti, ex volto di Non è la Rai, ex gieffina, ex prima ballerina di Ciao Darwin. Anche la pupa Elena Morali ha un account del sito web. Altre celebrità ed influencers che hanno Only Fans sono la modella Claudia Romani, Elena Berlato, Federica Pacela, Francesca Brambilla (volto di Avanti un altro!) e la meteorina Vanessa Minotti.

L’ex gieffino e pupo dell’ultima edizione de ‘La Pupa e il Secchione Show’, Denis Dosio ha un account Onlyfans. Di recente anche un’altra ex pupa, ma del passato, ha aperto un profilo sulla piattaforma, Francesca Lukasik.

Tra le più seguite sulla piattaforma, top 0,9%, con all’attivo più di un migliaio di fans su OF, troviamo Matilde Manucci, classe 1999, una delle ragazze più genuine che si possano trovare sul social network azzurro. Seguitissime le sexy Martina Vismara e Naomi De Crescenzo.

Ad essere presenti sulla piattaforma anche Chiara Nutaj e Nanda Alfì, protagoniste di ‘Ti spedisco in convento 2’.

Non mancano le attrici hard con account OnlyFans come Valentina Nappi, Martina Smeraldi o Malena.

