Chi è Eddy Siniscalchi, nuovo fidanzato di Valeria Marini? Quanti anni ha? Curiosità e biografia

L’ultimo periodo è stato particolarmente intenso per Valeria Marini, che ha preso parte a due reality: oltre alla sesta edizione del Grande Fratello VIP, infatti, la showgirl è stata protagonista anche del format spagnolo Supervientes.

Dal punto di vista professionale sembra andare tutto bene per Valeria Marini, che sembra aver trovato anche una nuova fiamma. Già lo scorso maggio era stata Deianira Marzano a lanciare l’indiscrezione riguardante un nuovo flirt per la nota attrice: erano spuntate anche alcune immagini che la ritraevano insieme al suo nuovo compagno.

Si tratta di Eddy Siniscalchi, imprenditore napoletano 35enne, che pare avere diverse conoscenze all’interno del mondo dello spettacolo. In un primo momento la Marini aveva smentito la relazione, ma nelle scorse ore la showgirl è stata beccata al mare con Siniscalchi in atteggiamenti inequivocabili, come rivelano le foto pubblicate da Diva e Donna.

La coppia si trovava sulla costiera amalfitana ed è stata paparazzata prima sulla riva e poi in acqua, dove si sarebbero scambiati anche un bacio. I due sembrano ormai voler ufficializzare la relazione, dato che entrambi hanno pubblicato sui propri profili social delle foto assieme all’altra metà. La didascalia “Buongiorno con amore” utilizzata da Valeria Marini sembra sgombrare il campo da ogni dubbio.

L’imprenditore, attivo nel settore immobiliare e finanziario, è molto amico delle sorelle Selassié, che hanno partecipato al GF Vip 6 assieme a Valeria Marini.

