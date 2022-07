Chi è Sami Sheen, figlia di Charlie Sheen e Denise Richards? A 18 anni è già una regina di OnlyFans

Sami Sheen è la figlia diciottenne di Charlie Sheen e dell’ex moglie Denise Richards, alla quale la ragazza venne affidata e con la quale vive ancora. Charlie è un attore statunitense che nel 2002 ha vinto il Golden Globe per il miglior attore in una serie commedia per ‘Spin City’. Denise è anche un’attrice con tantissimi film alle spalle proprio come il suo ex marito. Un paio di settimane fa Sami ha lanciato il suo account su OnlyFans. Scopriamo meglio chi è e la reazione di suo padre.

Sami Sheen una delle regine di OnlyFans

La giovane Sami – 18 anni – ha lanciato online su Onlyfans il suo profilo ufficiale. Tale mossa non è piaciuta per niente a suo padre Charlie. In un comunicato rilasciato a “E! News” ha detto: ‘Non giustifico questa cosa, ma visto che non posso farci nulla, le chiedo di mantenere un profilo di classe, di essere creativa e di non sacrificare la sua integrità’.

Denise Richards, invece, ha risposto con un altro comunicato, spiegando che la figlia ha fatto scelte per sé stessa. Ha dichiarato: “Sami ha 18 anni e questa decisione non è stata presa in base alla casa in cui vive. Tutto quello che posso fare come genitore è guidarla e fidarmi del suo giudizio, ma lei prende le sue decisioni”.

Sami Sheen ha già un account Instagram con 110 mila followers che la seguono. Attualmente, per abbonarsi al suo profilo OnlyFans sono richiesti 20 dollari.

Recentemente, durante una sessione di domande su Instagram, Sami ha risposto ad un suo followers, scrivendo che ciò che conta è assicurarsi di sentirsi a proprio agio con ciò che si posta e che tutti i corpi sono belli.

