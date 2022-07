Striscia La Notizia 2022/23, grandissima novità: a condurre ci sarà un attore amatissimo

Il vicepresidente e amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha presentato i nuovi palinsesti Mediaset, con tante novità di cui parleremo per esteso.

Riassumendo rapidamente, durante la stagione 2022/23 vedremo tanti graditi ritorni in tv e tante celebrazioni di grandi carriere.

Tornerà ‘La Talpa’ (reality andato in onda per l’ultima volta nel 2008 su Italia 1) ed ‘Emigratis’ di Pio e Amedeo (stavolta su Canale5).

Verranno celebrate delle eminenze dello spettacolo italiano: due serate speciali per celebrare Orietta Berti (sarà in compagnia di un altro mostro sacro come Iva Zanicchi, prossima a tanti impegni televisivi nella prossima stagione – anche in Rai) e sarà tempo di festeggiare anche i 30 anni di carriera della Gialappa’s Band.

Piero Chiambretti, lasciato ‘Tiki Taka’, condurrà un format sul mondo dei bambini – ‘Talentissimo Me’ (ed era un suo desiderio da parecchio tempo, ricordiamo).

Ma in questa sede vogliamo parlare di Striscia La Notizia.

Perché per le prime puntate di settembre ci sarà un volto inedito.

Ci sarà l’attore comico partenopeo Alessandro Siani (che ha debuttato l’anno scorso al fianco di Vanessa Incontrada) ma soprattutto è il secondo nome ad aver colpito l’immaginario collettivo, ché si tratta di un personaggio televisivo tra i più amati in assoluto.

E in tal senso non si può non considerare come un grandissimo colpo di Antonio Ricci, che potrebbe catalizzare un tipo di spettatore che di norma magari non vede Striscia.

Il personaggio in questione è uno degli attori più in vista del momento, grazie al suo ruolo da protagonista in ‘Doc – Nelle tue mani’: parliamo di Luca Argentero, pronto ad affiancare Alessandro Siani.

Chissà come si troverà in queste insolite vesti e quanto durerà la sua esperienza.

Lo scopriremo a settembre.

