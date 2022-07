Anticipazioni Emigratis 2022/23, quando va in onda il programma di Pio e Amedeo? Cosa sappiamo?

Mediaset ha annunciato grandi novità e ritorni importanti per quanto riguarda i palinsesti della stagione televisiva 2022-2023. Il duo Pio e Amedeo sarà tra i protagonisti della programmazione che partirà da settembre su Canale 5 ed avrà ben due show in prima serata.

Emigratis 2022-2023, uno dei due show di Pio e Amedeo

Canale 5 diverrà l’habitat di non uno ma due programmi di Pio Dantini e Amedeo Grieco. Una grade gioia per il duo comico partito da Telenorba e che ora si ritrova a dominare la scena a Mediaset. Ai due pugliesi vengono affidati due grandi ritorni di programmi che loro stessi hanno ideato e lanciato, riscuotendo il successo del pubblico. Non solo ‘Emigratis‘ ma anche ‘Felicissima sera’.

Non poteva essere altrimenti dopo gli ascolti fatti registrare dal duo comico, fra gag, monologhi ed ospite, interviste all’insegna della goliardia e parodie. Pio e Amedeo, ritorneranno su Mediaset con il loro stile unico che non bada troppo al politicamente corretto. ‘Emigratis’, in particolare, è il programma che ha consacrato i due attori foggiani mostrando una parodia dell’italiano medio che vive all’estero, cafone e scroccone nei riguardi del personaggio vip di turno.

La novità più importante dello show è relativa al passaggio da Italia 1 a Canale 5 in prima serata, compiendo un salto fondamentale all’interno di Mediaset.

Saranno tre le puntate di ‘Emigratis’, mentre ‘Felicissima sera’ dovrebbe essere previsto per la prossima primavera.

