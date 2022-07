Chi è Maria Soave, conduttrice di Unomattina estate? Ha un marito? Ha figli?

Al timone del programma Rai ‘Uno Mattina Estate’, assieme a Massimiliano Ossini vi è Maria Soave. Giornalista del Tg 1, andiamo a scoprire meglio chi è la conduttrice.

Chi è Maria Soave

Maria Soave, conduttrice di ‘Uno Mattina Estate’ su Rai 1 è nata a Potenza, in Basilicata, il 18 agosto del 1976. Quindi, ha quasi 46 anni ed è del segno zodiacale del Leone.

Maria ha avuto come obiettivo quello di diventare una giornalista e per raggiungere questo traguardo si è laureata a Perugia in Lettere Classiche. Sempre nel capoluogo umbro ha frequentato la scuola di giornalismo radiotelevisivo.

La sua carriera da giornalista professionista ha inizio nel 2003. Nel corso degli anni ha collaborato con diverse testate importanti, come Il Messaggero, Il Sole 24 ore e Mondo Economico del gruppo RCS. Nel 2004 lavora per il Tg3 per poi, successivamente, passare a Rai 1, dove è caposervizio della redazione Interni e conduttrice dell’edizione delle 13.30 del Tg1.

La vita privata di Maria

La giornalista ha voluto sempre tenere protetta la sua sfera personale, provando a fare emergere davvero poco riguardo alla sua vita privata. Proprio per questo non si è a conoscenza se sia sposata, fidanzata o se sia ancora single. Quello che, invece, si sa è il suo forte legame con la sorella Paola.

Maria Soave ha un figlio, nato nel 2016, di nome Alessandro.

A livello social, la giornalista ha un profilo Instagram che vanta oltre 10 mila followers.

