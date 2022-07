“Sono a pezzi. Sto morendo dentro”: cosa è successo alla ex naufraga? Preoccupazione sui social

Periodo delicato per Mercedesz Henger dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022. L’ex naufraga, nonostante sia trascorsa una settimana dal termine del reality show condotto da Ilary Blasi, non si è ancora ripresa e sta facendo i conti con le conseguenze della sua permanenza in Honduras. La figlia di Eva Henger ha sottolineato di non stare ancora bene attraverso le stories sul suo account ufficiale Instagram.

Mercedesz: ‘Da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo’

Mercedesz Henger si è rivoltai ai suoi numerosi followers attraverso delle stories sul suo profilo Instagram e ha detto: “Ragazzi è arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’Isola, sia a voi che agli amici che incontro. La cosa è che sto male, io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente.”

L’ex naufraga ha voluto evidenziare di stare morendo dentro proprio perché fisicamente è completamente a pezzi. Mercedesz ha aggiunto he non ha avuto il tempo di riprendersi in quanto non si è mai fermata. Anche mentre parlava, aggiornando i suoi fan, ha detto che avvertiva nausea: “Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina sono stata male.”

La 30enne ha espresso il desiderio di recarsi nella spa di un hotel assieme ad Elena Morali ma ha deciso di non farlo proprio perché sa già che starebbe male e finirebbe per rovinare l’esperienza anche all’ex pupa. Poi, Mercedesz ha usato delle parole di incoraggiamento verso sé stessa: “Ovviamente ciò non mi impedirà né di mangiare, né di godermi la mia vita e i miei amici. Non mi sta impedendo di lavorare, non mi sta impedendo di viaggiare, però sappiate che mentre faccio tutte queste cose sto di male davvero”.

Mercedesz Henger non aveva nemmeno mai avuto tutte queste emicranie di fila. Ora la figlia di Eva Henger pensa solo a recuperare. Ai suoi numerosi fan ha confidato che presto gli mostrerà il posto in cui andrà.

