Anticipazioni La Talpa 2022/2023: quando va in onda? Chi parteciperà? Cosa sappiamo fino ad oggi

Tra i palinsesti Mediaset presentati qualche giorno fa in vista della stagione 2022/2023 spicca il grande ritorno dello storico reality show La Talpa. Già da qualche tempo era cominciata a circolare la voce che voleva Mediaset pronta a rilanciare il celebre programma, ma ora è giunta l’ufficialità. E’ stato Piersilvio Berlusconi, vicepresidente e Amministratore Delegato di Mediaset, a confermare il ritorno de La Talpa, che manca dagli schermi dal 2008.

Ma quando andrà in onda questo reboot? La quarta edizione del reality sbarcherà sulle reti Mediaset nella primavera del 2023, salvo cambiamenti. Sarà Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, ad occuparsi della realizzazione dello show. E per quanto riguarda la conduzione?

“Ci sarà una conduzione, speriamo sia una di quelle di primo livello, ma è in work in progress totale – ha detto l’amministratore delegato di Mediaset – A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito”.

Nel frattempo sono emerse già alcune voci su chi potrebbe essere alla guida della quarta edizione del reality show. Secondo TvBlog si starebbe ragionando su Silvia Toffanin, apprezzatissima conduttrice di Verissimo, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi. Anche sui partecipanti non è ancora spuntato fuori nessun dettaglio, pertanto non resta che attendere notizie ufficiali da parte dei vertici Mediaset.

