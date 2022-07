Clizia Incorvaia, clamoroso: in TV con la suocera? La voce che coinvolge anche Eleonora Giorgi

Una grande novità riguardo ad un reality show sarebbe stata preannunciata in queste ore e coinvolgerebbe Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia. Le due hanno un ottimo rapporto. Sono suocera e nora, essendo Clizia legata al figlio di Eleonora, Paolo Ciavarro. Visto che è stato notato un legame molto stretto tra le donne, è emersa la possibilità di fare qualcosa di incredibile insieme.

Eleonora e Clizia, l’indiscrezione

“Qualche produttore televisivo si sarebbe accorto del loro grande feeling, tanto che le vorrebbe insieme in un programma. Il più papabile potrebbe essere Pechino Express”. Questa l’indiscrezione lanciata da Diva e Donna su Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia.

Le due, andando d’amore e d’accordo come non mai, non hanno mai avuto problemi a mostrarsi insieme sui social smentendo di fatto che una suocera non possa andare d’accordo con la nuora:

Il magazine ha poi fatto presente che la compagna di Paolo Ciavarro ha già partecipato anni fa al reality show al fianco del suo attuale ex marito Francesco Sarcina. Ma non è finita qua perché è anche il figlio e l’ex marito di Eleonora Giorgi hanno già partecipato al programma.

La stessa Eleonora ha più volte dichiarato in numerose interviste di volersi mettere alla prova in un reality adventure dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip. Tra l’altro è stato proprio nella casa più spiata d’Italia che è sbocciato l’amore fra Clizia e Paolo.

Le dirette interessate per ora tacciono, ma non è da escludere che possano uscire ufficialmente allo scoperto nei prossimi giorni.

La vittoria de I Pazzeschi, Victoria Cabello e Paride Vitale, risuona ancora nella memoria dei fan di Pechino Express. Chissà che nella prossima edizione Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi possano partecipare e dire la loro per ottenere il successo.

