Ecco chi è Chiara Maggenti, moglie dello chef Damiano Carrara: età e curiosità

Chiara Maggenti è la moglie di Damiano Carrara, chef, pasticcere conosciuto per essere il giudice di Bake Off Italy e Cake Star, programmi di cucina su Real Time e discovery +

Nata il 25 novembre 1990 a Lucca, Chiara lavora come general manager dell’Atelier di Damiano. Ama molto viaggiare e il buon cibo soprattutto quello asiatico che il marito adora prepararle. Ha un cagnolino di nome Paco, un pincher che sta al suo fianco da ben 9 anni. Dopo tre anni di fidanzamento, Chiara si è sposata con Damiano lo scorso 9 luglio nella chiesa di San Ferdinando, in provincia di Arezzo. Inoltre, pare che il neo sposo abbia commisionato una torta nuziale ad Ernst Knam, pasticcere noto come Il re del cioccolato. Tra gli invitati famosi, c’erano tra cui Katia Follesa con il marito Angelo Pisani. Grande assente invece Benedetta Parodi. Il matrimonio diventerà uno speciale, che andrà in onda su Real Time.

Nonostante i due siano legati dal 2018, la loro storia d’amore è uscita allo scoperto da poco. Chiara ha pubblicato su Instagram degli scatti piuttosto romantici in compagnia di Damiano, con la didascalia: “Lui che sa lasciarmi sempre più senza parole… quanto amore sei”. Tra le immagini sui social, non mancano quelle dei regali di Carrara per il trentesimo compleanno del suo amore, tra cui un bouquet di fiori variopinti e un viaggio da sogno alle Isole Mauritius.

