Elena D’Amario debutterà come attrice: in quale fiction la vedremo e dove andrà in onda?

La ballerina professionista di Amici Elena D’Amario diventa attrice: ecco dove la vedremo

Nuovi progetti lavorativi per Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi: debutterà come attrice in una serie molto seguita su Rai 1. Si tratta della seguitissima Che Dio Ci aiuti 7, la fiction prodotta dalla Lux Vide che dovrebbe andare in onda a gennaio 2023.

Ad annunciare la notizia, è stato TVBlog: “Stando a quanto ci risulta, nel cast della fortunata serie di Rai 1 prodotta dalla Lux Vide nei nuovi episodi della stagione 2022-2023 ci sarà un’altra Elena, nella fattispecie Elena D’Amario” ha esordito così il noto portale. “Stando alle informazioni in nostro possesso, Elena D’Amario inizierà a girare Che Dio ci aiuti 7 proprio in queste ore a Spoleto“ ha poi fatto sapere il sito TV Blog. Infatti, proprio in queste ultime ore, la danzatrice professionista di Amici ha pubblicato uno scatto nelle Instagram Stories, con scritto un curioso “Oggi studio” accompagnato da un ciak cinematografico.

Ad uscire di scena, Elena Sofia Ricci che ha dichiarato in un’intervista di Sorrisi e Canzoni: “Ho sempre detto che avrei lasciato Che Dio ci aiuti e così sara”. Dunque , Elena D’Amario a quanto pare prende il posto di una grande attrice e sicuramente non possiamo che augurarle un grande in bocca al lupo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui