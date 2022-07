Chi è Piera Bassino, moglie del comico Pippo Franco?

Ecco chi è Piera Bassino, moglie del comico televisivo Pippo Franco

Piera Bassino è la donna che sta accanto al comico Pippo Franco da diverso tempo. Originaria di Torino, è stata un’attrice teatrale che ha recitato per Due strani Papà nel 1983. Ha lasciato la sua carriera nello spettacolo ppoiché stava per diventare mamma. Ora si dedica ad un’alta attività diversa da quella che aveva prima: gestire un’azienda di prodotti elettromedicinali.

Dal suo amore per Pippo Franco, sono nati Tommaso e Gabriele, famoso per aver preso parte a Temptation Island 2019 con l’allora compagna Silvia Tirado. In quell’occasione, papà Pippo era intervenuto per commentare l’avventura del figlio all’interno del programma di Canale 5. Distante da riflettori, Piera ha scelto di dedicarsi alla sua famiglia e alla sua attività lontana dal mondo dello spettacolo. Su Instagram non è complicato trovare le sue immagini in compagna del marito Franco e dei suoi due figli.

Prima di Piera, l’attore comico è stato sposato con Laura Trosehl, scomparsa nel 2016 purtroppo a causa di una grave patologia. Da Laura è nato il figlio Simone.

