Come sta Pippo Franco ricoverato a causa di ictus? Le sue condizioni di salute

Pippo Franco è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma a seguito di un attacco ischemico transitorio. L’attore comico nato a Roma nel 1940 sarebbe in condizioni non preoccupanti e pare che sia meglio. Non sono giunte altre particolari comunicati dall’ospedale e i suoi social ci sono tanti commenti d’affetto per lo storico conduttore de Il Bagaglino.

“Forza Pippo” ha cinguettato la conduttrice Simona Ventura come segno di solidarietà per il collega.

” in bocca al lupo. Un uomo che merita infinita stima per aver fatto sorridere intere generazioni di italiani. Pippo Franco è una bandiera nazionale. Ti vogliamo bene” ha commentato qualche fan su Twitter.

#PippoFranco in bocca al lupo. Un uomo che merita infinita stima per aver fatto sorridere intere generazioni di italiani. Pippo Franco è una bandiera nazionale. Ti vogliamo bene. — Michele Blase (@blasemik) July 12, 2022

“Auguri di una buona guarigione a Pippo Franco,simpatico attore.Lasciamo perdere ogni polemica inutile e auguriamoli ogni bene.Forza Pippo.#PippoFranco” ha scritto qualcun altro sempre sui social, nonostante le polemiche sulle sue idee novax.

Auguri di una buona guarigione a Pippo Franco,simpatico attore.Lasciamo perdere ogni polemica inutile e auguriamoli ogni bene.Forza Pippo.#PippoFranco — Mary (@libromania3) July 12, 2022

Nella sua carriera è passato da spettacoli di varietà come Il Bagaglino alle barzellette di La sai l’ultima. dalla commedia sexy all’italiana Anni 70 alle canzoni umoristiche, senza scordarsi del Festival di Sanremo. Inoltre, ha tentato anche la carriera nella politica, candidadosi alle Amministrative di Roma, dove ha raccolto 20 preferenze. Ha un figlio Gabriele, diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Temptation Island 2019 con l’allora Silvia Tirado.

