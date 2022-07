Prima Assicurazioni, qual è la canzone della pubblicità? E di chi è la voce narrante?

E’ una delle pubblicità che è possibile vedere più spesso in televisione.

E colpisce perché, a fronte di un ritmo narrativo da action movie (se non horror), si conclude con una canzone che spezza del tutto l’eventuale tensione volutamente creatasi.

E’ la pubblicità del 2022 di Prima Assicurazioni (in realtà, seguono lo stesso concept diverse pubblicità, che potete trovare anche su YouTube) di cui vi proponiamo di seguito la versione per l’assicurazione sulla casa.

Siamo certi che in molti si chiedono (specialmente tra i più giovani, ammesso che i più giovani vedano la TV) qual è la canzone della pubblicità di Prima Assicurazioni.

Si tratta di un grande classico, che ha la fortuna (per l’azienda) di presentare un elemento di omonimia: la canzone si chiama infatti ‘Come prima’ ed è uscita per la prima volta nel 1957, cantata da Tony Dallara (il testo è di Mario Panzeri, la musica di Vincenzo Di Paola e Sandro Taccani).

In seguito la canzone – rifiutata da Sanremo – ebbe un enorme successo in Italia ma anche in diverse altre parti del mondo (di Dalida la versione francese).

E anche chi nacque parecchi anni dopo quel 1957 ha in mente il ritornello: “Come prima più di prima t’amerò per la vita la mia vita ti darò”. Che romanticismo!

Ma di chi è la voce narrante nella pubblicità di Prima Assicurazioni?

Come sottolineato in qualche commento proprio su YouTube la voce narrante è di Flavio Aquilone, doppiatore capitolino classe ’90.

