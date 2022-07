Passione spenta tra Rkomi e Paola Di Benedetto: colpa di Blanco?

Il cantante Rkomi e l’ex vincitrice del GF Vip Di Benedetto si sarebbero lasciati: lei punterebbe a Blanco

In questi ultimi giorni, ha fatto discutere il flirt tra il cantante Rkomi e Paola Di Benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin ed ora conduttrice radiofonica. I due infatti sono stati immortati da Chi tra baci appassionati e cene romantiche, tra cui una in compagnia di Chiara Ferragni e Fedez. Una passione scoppiata all’improvviso e che si sarebbe spenta nel giro di poche settimane.

Stando agli ultimi rumor, il cantante Mirko Martorana (questo il suo vero nome) avrebbe lasciato la vincitrice del Grande Fratello Vip con un messaggio. Il motivo? Pare che voglia concentrarsi soltanto sulla sua musica. A quanto però, il nuovo giudice di X Factor sarebbe stato pizzicato in compagnia di una bella ragazza bionda. Potrebbe essere la sua nuova fiamma?

Nel frattempo pare che anche Di Benedetto abbia voltato pagina, puntando un altro cantante famoso. Si tratterebbe del vincitore di Sanremo 2022 Blanco. A lanciare questo succulento gossip, è stato Ivan Rota, giornalista di Dagospia, che ricorda che Riccardo Fabbriconi è fidanzato da poco con Martina Valdes, ragazza per cui ha lasciato la sua compagna storica Giulia Lisioli. Insomma sarà vero?

