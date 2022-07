Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 luglio 2022: Ornella scopre il tradimento di Raffaele

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 18 al 22 luglio 2022.

Nella puntata di lunedì 18 luglio 2022, grazie alle informazioni ricevute da Mariano Tregara, Eugenio può dare il via ad una operazione di polizia per annientare il Clan Argento. Intanto, Franco subisce le pressioni di Nunzio che ha bisogno dei documenti falsi per poter fuggire con Chiara. Per aiutarlo, Boschi finirà nei guai. Amareggiata per l’atteggiamento di Roberto, Lara torna a Napoli e medita vendetta nei confronti di Ferri e Marina.

Nella puntata di martedì 19 luglio 2022, Eugenio porta avanti le sue indagini ed è ad un passo dall’arrestare Lello Valsano. Ornella sta per scoprire che Raffaele è stato molto vicino ad Elvira. Riccardo propone a Rossella di andare a convivere, ma la Graziani non reagisce come il bel dottore si sarebbe aspettato. A causa di un nuovo fraintendimento, Mariella ricomincia a pensare che Angela e Serena non la sopportino.

Nella puntata di mercoledì 20 luglio 2022, Nunzio e Chiara stanno per partire. Mentre gli amici pensano che si stiano concedendo una vacanza d’amore, qualcuno che conosce la verità non è disposta a rinunciare a Nunzio. La scoperta della vicinanza tra Raffaele e Elvira, crea in Ornella e il portiere di Palazzo Palladini una distanza che sembra essere incolmabile. Mariella e Serena si scontrano.

Nella puntata di giovedì 21 luglio 2022, Katia è sconfortata per la decisione di Nunzio di fuggire all’estero con Chiara. Ignari del fatto che Lara stia architettando un piano diabolico per vendicarsi di entrambi, Marina e Roberto tornano a Napoli. Clara è agitata perchè sta per uscire il risultato del suo esame di maturità.

Nella puntata di venerdì 22 luglio 2022, mentre Nunzio saluta tutti i suoi amici al “Vulcano”, Katia prova a convincere Chiara a non coinvolgere il figlio nella sua fuga. Roberto è certo di voler vivere la sua vita con Marina, andando contro tutto e tutti per lei. Manuela si sente sempre più gelosa di Susanna, mentre Micaela ha in mente altri progetti.

Maria Rita Gagliardi

