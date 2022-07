Come sta Pippo Baudo? Preoccupazioni per la sua salute dopo il viaggio del figlio

Negli ultimi tempi Pippo Baudo ha scelto di rinunciare alle tante proposte che gli sono pervenute dal mondo della televisione. In molti immaginavano che il popolarissimo conduttore avesse ormai intenzione di dire basta al piccolo schermo, anche tenendo conto dei suoi 86 anni.

Ma stando a quanto trapelato nelle ultime ore sembra che il motivo che ha spinto Pippo Baudo a dire di no a queste proposte sia un altro. D’altronde, l’aver declinato anche l’invito di Amadeus a partecipare al prossimo Festival di Sanremo aveva destato più di qualche sospetto.

Il figlio Alessandro sta tornando dall’Australia per stare vicino al padre. E’ proprio lui, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, a spiegare che il suo famosissimo papà “ha ancora una tempra forte e una voce squillante”, nonostante l’età.

“La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro’”, ha rivelato Alessandro, che si è quindi trasferito a Terni, in Umbria, a poca distanza da Roma dove vive il suo papà.

Alessandro, che in Australia ha avuto un figlio di nome Sean, ha parlato di sua madre Mirella Adinolfi e del marito Tullio Formosa in un’ospitata a Domenica Live di qualche anno fa.

“Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”, ha svelato il figlio di Baudo, che ha saputo la verità solo quando è venuto a mancare Tullio Formosa. Ma tiene a precisare che Pippo Baudo “è una persona pulita e onesta”.

