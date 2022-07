Elodie ed Emma Marrone sono nemiche? Le parole della ex di Marracash

In molti ricordano Elodie ai suoi esordi.

Protagonista coi capelli tinti di rosa dell’edizione 2015 del talent show Amici di Maria De Filippi, arriva seconda e vince frattanto il Premio della critica.

Stringe quindi i propri rapporti con un’altra grande ex del talent, Emma Marrone, sebbene dopo qualche tempo decida di imboccare una nuova strada.

E’ il 2017 ed Elodie scrive su Facebook:

“Per continuare il mio percorso artistico, ho scelto come compagno di viaggio Fabrizio Giannini (noto produttore discografico, già talent scout di mostri sacri come Laura Pausini, Luciano Ligabue e Tiziano Ferro, ndr). Ciò nasce dalla voglia di mettermi alla prova. Ho deciso di lasciare il ‘porto sicuro’ dove sono stata trattata come una figlia e dove ho ricevuto tanti consigli, per il semplice desiderio di testarmi e di iniziare a costruire il ‘mio porto sicuro’. Sono molto felice che Fabrizio abbia accettato con grande entusiasmo questa nuova sfida. Con la speranza di essere effettivamente all’altezza e di migliorare sempre, vi abbraccio”.

A distanza di 5 anni, con l’artista che è diventata a tutti gli effetti una grande della musica italiana (e adesso ci sta provando col cinema: ci sarà nel film gangsta ‘Ti mango il cuore’), Elodie è tornata sul suo rapporto con Emma.

E lo ha fatto durante una lunga intervista rilasciata a Peter Gomez (durante la quale ha parlato anche del suo rapporto con Marracash, rapper ed ex fidanzato cui è rimasta molto legata).

Queste le p arole di Emma su Elodie:

“Con Emma? Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’, perché io semplicemente volevo lavorare da sola.

Avevo un mio modo di vedere le cose e in mente che cosa avrei voluto fare. Che è molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo molto bene sicuramente, io ho probabilmente sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi, forse. Ancora oggi abbiamo un buon rapporto. Quando ci incontriamo ci raccontiamo e ci aggiorniamo ma ognuno ha la propria vita”.

