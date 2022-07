Chi è Mariasole Pollio di Battiti Live? È fidanzata?

Mariasole Pollio: giovanissima ma con già molta esperienza nel mondo dello spettacolo. Dalla fiction ‘Don Matteo’ a Battiti Live: ecco dove l’abbiamo già vista. Mariasole è uno dei volti dell’estate dei piccoli schermi già da diversi anni. Cosa conosciamo di lei? Andiamo a scoprire chi è la bella campana.

Chi è Mariasole Pollio

Mariasole Pollio, proprio ieri, ha compiuto 19 anni. E’ nata a Napoli il 18 luglio del 2003 ed è quindi del segno zodiacale del Cancro. Non si hanno molte notizie sulla sua infanzia. La campana ha raccontato che i momenti più difficili della sua infanzia e adolescenza sono legati agli studi. Proprio questa estate ha sostenuto gli esami di Maturità. Mariasole ha spiegato che ha studiato per l’esame durante l’impegno a Battiti Live. “Come mi sono organizzata per l’esame? Evitando i luoghi troppo affollati e studiando durante tutte le pause, ha risposto durante un’intervista al settimanale ‘Tele Sette’.

In televisione ha debuttato giovanisima, ad appena 13 anni in ‘Don Matteo’. Le stagioni che l’hanno vista nel cast sono la 11 e la 12 e proprio attualmente su Rai 1 stanno andando in onda le repliche di Don Matteo 12 il giovedì alle 21:25. Nella fiction Mariasole interpreta Sofia Gagliardi, giovanissima orfana che Don Matteo accoglie in canonica.

Il salto arriva con il cinema, ovvero con l’interessamento di Leonardo Pieraccioni, che nel 2018 la sceglie per il suo film ‘Se son rose’.

Inoltre la si può ammirare alla conduzione di “Battiti Live”, evento musicale organizzato dal Gruppo Norba, in veste al fianco di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Sui social, Mariasole ha addirittura un milione e mezzo di followers su Instagram. Non si hanno molte informazioni sulla vita privata dell’attrice e conduttrice, anche data la sua giovane età e la sua riservatezza. Non sappiamo dunque se sia single o fidanzata

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui