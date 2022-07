Chi è Natasha Martino, nuovo fenomeno di TikTok? Curiosità e social

Tra i tanti personaggi che stanno spopolando su TikTok c’è anche Natasha Martino, originaria della Calabria. Come mai questa fama? Natasha condivide con i suoi follower le specialità culinarie della sua terra, partendo dalla colazione fino ad arrivare a mostrare panini ricchi della tradizione calabrese.

Nei video pubblicati su TikTok la giovane non ha problemi a mangiare panini con il capocollo davanti ai suoi tantissimi followers (suo fratello è invece goloso di wurstel, ndr). Sono proprio i panini il cibo preferito dalla tiktoker, che li descrive ogni volta con grande precisione e passione.

Proprio uno dei video dove mangiava un panino con il capocollo preparato da suo padre ha ottenuto oltre 500.000 visualizzazioni, consentendo a Natasha Martino di diventare celebre su TikTok (i suoi follower sono oltre 300.000). Visto il grande successo, la giovane ha continuato a pubblicare filmati di questo tipo, tanto da ottenere un successo pari a quello dei vari food blogger che si trovano facilmente sul web.

Un approccio, quello di Natasha Martino, opposto a quello minimal che oggi va tanto per la maggiore anche in cucina. Natasha ha 20 anni, è appassionata anche di peperoncino, schiacciata e salamina e su TikTok racconta spesso come vanno le sue giornate, senza dimenticare il grande affetto per la sorellina di dodici anni, Jenny, e il suo gemello Salvatore, che non ama farsi vedere molto nei video di sua sorella Natasha.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui