Ecco chi è Cristiano Iovino, il nuovo presunto flirt di Ilary Blasi: età e curiosità

Non si placano i rumors sulla vita privata di Ilary Blasi. Dopo l’annuncio di separazione da Francesco Totti, le voci sui presunti flirt della conduttrice si sono fatte sempre più insistenti. Mentre l’ex capitano giallorosso pare sia legato sentimentalmente alla giovane Noemi Bocchi, la Blasi sembra avere diversi presunti pretendenti mai confermati. Oltre all’attore Luca Marinelli, pare che ci sia anche Cristiano Iovino secondo quanto svela il numero del 21 luglio 2022 del settimanale Oggi.

Nato a Roma, Cristiano Iovino è un personal trainer dal corpo statuario, muscoloso e ricoperto da tatuaggi. E’ abbastanza noto per essere stato fidanzato con l’ex tronista Sabrina Ghio, Alessandra Ferrara e l’influencer Zoe Cristofoli. Inoltre è vociferato che il ragazzo abbia avuto qualche flirt con l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis, ma non è mai stato confermato e né smentito dai diretti interessati. Attualmente, pare che si sia avvicinato alla neo single Ilary Blasi. Quest’ultima si trova vacanza in Tanzania con la sorella Silvia e i figli Christian, Chanel e Isabel per sfuffire dagli insidiosi gossip e proteggere la sua famiglia.

