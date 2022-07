Grande Fratello Vip 7, perché Mediaset vuole farlo durare 8 mesi?

Ecco alcuni motivi per cui Mediaset vorrebbe far durare 8 mesi il Grande Fratello Vip 7

Mancano un paio di mesi all’inizio del Grande Fratello Vip 7. La settima edizione vip del reality show di Canale 5 dovrebbe debuttare a settembre e terminare a giugno, coprendo l’intera stagione televisiva. Tale supposizione sarebbe già stata valutata e confermata da Mediaset, anche se i concorrenti che entrano a settambre firmano il contratto per soli tre mesi. Il GF Vip 7 quindi qualora gli ascolti non andassero in modo soddisfacente potrebbe finire a dicembre 2022, e in caso contrario potrebbe essere prolungato fino a marzo 2022 e poi fino alla prima settimana di giugno 2022.

Ma per quale motivo Mediaset ha preso questa decisione?

Stando quanto riportato da TV Blog, il motivo di far durare 8 mesi il GF Vip 7 si baserebbe e fonderebbe le sue radici sulla questione economica, che non riguarderà solo la televisione ma anche gli italiani che stanno affrontando la crisi economica che sta attraversando l’Italia in questi anni. “Ecco quindi che Mediaset sta ragionando, come tutte le famiglie italiane, su tagli, risparmi che si trasferiranno inevitabilmente anche su quello che va in onda” si legge sempre sul portale.

Inoltre, stando alle indiscrezioni, sarebbe più opportuno allungare il GF Vip 7 per una questione di risparmio: ” Meglio dunque prolungare un programma come il Gf vip che produrre una nuova trasmissione di una decina di puntate, con tutti i costi che ne conseguono”.

