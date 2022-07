Dayane Mello sta con Boro Boro? Le sue parole non lasciano dubbi

I tag su Instagram nelle varie Storie, le foto insieme e tanti altri segnali che hanno fatto immaginare qualcosa di più di una semplice amicizia. I fan si chiedono se effettivamente Dayane Mello abbia una frequentazione con il rapper Boro Boro, come è parso di capire in quest’ultimo periodo dai rispettivi profili social.

Boro Boro è impegnato con il suo tour pertanto ha preferito lasciare tutti sulle spine, senza conferme né smentite. Ci ha pensato Dayane Mello a pubblicare una Storia su Instagram dove sembra smentire il presunto flirt con il rapper.

“Come si suol dire, eri fidanzata a tua insaputa – scrive Dayane – Quanta pazienza devi avere non riesci nemmeno ad immaginarlo, con queste continue false notizie che vengono diffuse sul tuo nome”. Parole dure, quelle dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP, che ha aggiunto anche due faccine arrabbiate per far comprendere meglio tutto il suo disappunto.

Dopo settimane di silenzio che avevano lasciato ampio spazio al gossip, Dayane Mello è quindi intervenuta per sgombrare il campo da ogni possibile riferimento su un flirt tra lei e Boro Boro. Chissà cosa ne pensa l’artista 26enne di Torino – il cui vero nome è Federico Orecchia, ndr – che ha vissuto un bel 2022 grazie anche agli apprezzati singoli Nena 2 e El Amor.

