C’era una volta Sergio Leone: quali film andranno in onda? Tutti gli appuntamenti

Gli amanti del western potranno godersi ogni weekend alcuni dei grandissimi classici di questo genere. A partire da oggi, infatti, prende il via il ciclo C’era una volta Sergio Leone, dedicato al celebre regista italiano. Stasera, alle 21:20, su Rai 3 andrà in onda Per un pugno di dollari, la pellicola che Leone ha diretto nel 1964 ottenendo un grande successo.

Nel cast, oltre al protagonista Clint Eastwood, troviamo anche Gian Maria Volonté e Marianne Koch. Dato che era il primo film del genere western lanciato negli USA, diversi membri della troupe e del cast optarono per pseudonimi inglesi: Sergio Leone, ad esempio, divenne Bob Robertson, mentre Volontè apparve con il nome John Wells.

A San Miguel, cittadina che si trova tra gli Stati Uniti e il Messico, giunge Joe, pistolero solitario. Troverà subito uno scontro tra famiglie, i Rojo e i Morales, che si danno battaglia per il controllo del contrabbando di alcool e armi. L’obiettivo di Joe è accrescere le tensioni tra i Rojo e i Morales, nella speranza che si eliminino a vicenda.

Domani, sabato 6 agosto, sarà la volta del film Per qualche dollaro in più, diretto sempre da Sergio Leone nel 1965. Anche qui ritroviamo Clint Eastwood e Gian Maria Volontè, affiancati da Lee Van Cliff. Il ciclo continuerà poi ogni sabato con un film diretto dal grande regista italiano.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui