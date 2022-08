Alba Paritti conduttrice, come si chiama il programma e quando andrà in onda?

Alba Parietti di nuovo conduttrice: ecco come si chiama il programma e quando andrà in onda

Dopo 15 anni da opinionista e ospite televisiva, Alba Parietti torna alla conduzione con un programma tutto suo in prima serata. Nel 2006 infatti ha condotto Grimilde, talk show di Italia 1 dove ospitava donne dalle storie di vita inconsuete, da quelle di Wanna Marchi, a Sophie Marceau fino a Vladimir Luxuria.

Informazioni sul nuovo format di Parietti

Il nuovo programma si chiamerà Non sono una signora, andrà in onda su Rai 2 e tratterà di storie di drag queen e di femminilità. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, il format condotto da Alba Parietti è stato prensentato ai palisesti della prossima stagione e sarà trasmesso in prima serata dal 7 novembre al 5 dicembre 2022. Lo show in questione sarà simile a quello del Cantante Mascherato: quindi verranno giudicate le esibizioni delle drag queen.

Come funziona Non sono una signora?

In ogni puntata arriveranno cinque concorrenti vip (di qualsiasi genere e sesso) che si prenseteranno sul palco come drag con tanto di nome, ma non dovranno mai rivelare la loro identità sotto la parrucca. A completare il cast, ci saranno drag queen professioniste (giudici). Sarà suddiviso in manches: nelle prima cinque drag queen (che dovranno rimanere in silenzio) dovranno sfilare su una canzone con un colore che le rappresenta.

Nel corso della sfilata, Alba Parietti dovrà dare qualche indizio e i giurati dovranno giudicare chi avrà sfilato peggio tra tutte le drag e dovranno metterlo in eliminazione, ma prima dovranno indovinare chi si nasconde dietro la parrucca. Gli indizi in questione: sono il brano scelto, colore scelto e gli indizi della Parietti. Nella seconda manche le drag queen rimaste dovranno sfidarsi in un lip-sync, dove ci saranno i giudici a giudicare chi passa il turno e chi verrà eliminato. Prima di essere scoperte daranno un altro indizio facendo sentire la propria voce, pronunciando Non sono una signora. Infine, verrà annunciato dalla giuria il vincitore della puntata che andrà in finale e che non dovrà mai rivelare la sua identità.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui