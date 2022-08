Superquark, cosa accadrà alle puntate inedite? Intanto uno speciale per ricordare Piero Angela

Che cosa accadrà alle puntate inedite di Superquark 2022? Questa sera Rai 1 manderà in onda la sesta puntata per ricordare Piero Angela

Oggi, 13 agosto 2022 se n’è andato a 93 anni Piero Angela, divulgatore scientifico, giornalista e conduttore che teneva incollati al piccolo schermo i telespettatori italiani per raccontare i dilemmi della scienza con Quark e Superquark. E proprio quest’estate Angela era a lavoro per preparare le nuove puntate di Superquark, iniziate il 6 luglio 2022 con un appuntamento settimanale in prima serata su Rai 1. A causa della crisi di governo, la puntata del 20 luglio è stata cancellata e sostituita dallo speciale del Tg 1.

Che ne sarà delle puntate di Superquark 2022?

L’ultima puntata di Superquark è stata mandata in onda mercoledì 10 agosto 2022 e ora che ne sarà degli altri appuntamenti? Stando a quanto riporta TvBlog, la Rai 1 ha deciso di anticipare la sesta puntata di Superquark (che sarebbe dovuta andare in onda il 17 agosto) a questa sera 13 agosto per ricordare Piero Angela. Si tratta di un appuntamento doppiamente speciale in quanto sarà privo di pause pubblicitarie.

La trasmissione sarebbe dovuta terminare il 31 agosto 2022, data in cui dovrebbero finire le 8 nuove puntate di questo ciclo. Dunque, la Rai starebbe pensando cosa fare delle due puntate attese per il 24 agosto e del 31 agosto 2022. Forse starebbero lavorando per un’introduzione particolare per mandare in onda uno speciale, che ne contestualizzi la messa in onda? Chissà, sicuramente i lavori di Piero Angela non verranno archiviati nel nulla.

L’omaggio di RaiPlay per Piero Angela

Per ricordare Piero Angela, RaiPlay ha pensato di mandare in onda questa sera 13 agosto delle puntate su SuperQuark+. Un canale web che trasmetterà Prepararsi al futuro, i cui i prossimi 16 appuntamenti andranno prossimamente nel piccolo schermo, un archivio dei primi servizi del dilvugatore scientifico come inviato del tg del Canale Nazionale, i contribuiti e servizi negli anni ’70 intitolati Una sola Terra fino alle interviste rilasciate negli ultimi anni.

Ci sarà un erede di Piero Angela?

Ci sarà un erede per affidare Superquark? Molti hanno pensato il figlio Alberto Angela, anche lui divulgatore scientifico e condutore, ma a replicare a questa domanda è stato proprio il padre Piero: “Sarà la selezione naturale a decirlo”. Inoltre, il padre Piero descrisse così il modo di raccontare del figlio Alberto: “Lui descriveva l’evoluzione con approccio giornalistico, io ci arrivavo con un approccio più da ricercatore”.

