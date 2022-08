Già da diverso tempo i frequentatori abituali del litorale toscano di Follonica conoscono molto bene il camioncino dei Mollica’s, alias Silvia Daddi e Mattia Maracci.

Ora però il duo è diventato famoso praticamente in tutta Italia, grazie alla visibilità ottenuta sui social network che li ha portati a diventare la coppia dello street food.

I video di Silvia e Mattia riscuotono un enorme successo sul web, tanto da sbarcare anche su Gambero Rosso Channel (Sky 133 e 415). La rubrica dei Mollica’s è un viaggio alla scoperta dei migliori piatti della tradizione toscana, con un occhio non solo ai sapori di una volta ma anche ai modi di dire, che vengono spiegati sempre con grande precisione.

Il segreto di Silvia e Mattia, oltre alla competenza, è anche quello di riuscire a far ridere grazie alla loro simpatia innata. Con la popolarità raggiunta sul web e in TV sono in tanti a recarsi a Follonica per gustare le prelibatezze del truck dei Mollica’s.

Oltre ad esserlo sul lavoro, Silvia Daddi e Mattia Maracci sono una coppia anche nella vita. Da sempre impegnati nel campo della ristorazione, sono attenti studiosi della cucina toscana e hanno già realizzato diversi volumi.

Nelle puntate in onda su Gambero Rosso Channel la coppia accompagna i telespettatori alla scoperta dei piatti della tradizione regionale proposti in versione street food: un format che ha raggiunto un grande successo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui