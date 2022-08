Sanremo 2023, i primi presunti big sul palco: da Tananai ad Annalisa, Fedez in un nuovo ruolo

Chi potrebbero essere i primi Big a salire sul palco di Sanremo 2023: da Tananai ad Annalisa a Fedez in nuova veste

Mancano cinque mesi al Festival di Sanremo 2023 e già fervono i preparativi su chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston. A svelare le prime indiscrezioni è stato Chicche di Gossip, secondo il quale il direttore artistico Amadeus sarebbe già a lavoro per portare alcuni nomi interessanti.

Dopo aver annunciato Chiara Ferragni e Gianni Morandi alla co-conduzione, il conduttore vorrebbe la presenza di Tananai, Albano Carrisi, i re dei tormentoni estivi Annalisa e Rocco Hunt come Big per questa edizione del festival. Non solo: il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, vocifera la presunta partecipazione di Fedez in un ruolo diverso da quello di concorrente. Quale potrebbe essere? Non ci rimane che attendere le prossime indiscrezioni.

Quello che per ora sembra non volerne sapere del Festival di Sanremo sarebbe Tananai, che ha dichiarato in una recente intervista rilasciata a SuperGuidaTv: “Non è tra i miei pensieri principali. Mi sto concentrando sulla musica e focalizzando sul nuovo tour”.

