Chi è Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti? Curiosità, social e biografia

Goffredo Cerza è noto soprattutto per essere il fidanzato di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma è riuscito nel tempo a guadagnare una propria popolarità a se stante, se è vero che il suo profilo Instagram vanta ben 139mila follower (ben distanti dagli oltre 2 milioni della fidanzata, ma parliamo comunque di numeri importanti): è così divenuto a tutti gli effetti un personaggio social e sui social posta molti contenuti che lo vedono assieme alla giovane Ramazzotti.

Ma non solo: su Instagram (dove potete trovarlo cercando kingcerz) posta parecchie foto con amici e famigliari (ha anche una sorella a cui è molto legato e che gli ha dato una nipotina dagli occhi azzurri). Inoltre, a giudicare dalle foto, una sua grandissima passione sembra essere il mare.

Non molto si sa sul suo passato, sebbene col tempo Goffredo sia divenuto sempre più un personaggio pubblico.

Sappiamo che è nato il 19 gennaio e Fanpage scriveva nel febbraio del 2022 che ha 26 anni: se la matematica non ci inganna, dovrebbe essere quindi del 1996 (come d’altra parte Aurora, nata invece a dicembre).

Romano d’origine, s’è trasferito a Milano anche per stare vicino alla sua Aurora, dove lavora come marketing manager e business analyst.

Andando a vedere il suo cursus studiorum, dopo la maturità ha frequentato la Marymount International School Rome (scuola internazionale privata situata nel nord di Roma) prima di trasferirsi a Londra con una adeguata conoscenza linguistica.

E nella capitale inglese ha studiato Electrical Engineering presso la University of London ed ha anche preso il Master of International Business presso la Hult International Business School: di entrambe le esperienze fa menzione nella bio del suo profilo Instagram, aggiungendo un riferimento alla propria passione per la disciplina Spartan Race.

La passione per lo sport del fidanzato di Aurora Ramazzotti è cosa ben nota e come scritto nella precedente versione di questo chi è (scritta da Sara Fonte il 10 novembre del 2022): Goffredo ha “una grande passione per la palestra, nel 2018 ha deciso di creare un blog dedicato al fitness dove dà molti consigli ai suoi followers su come allenarsi e come mangiare in modo sano”. Non siamo riusciti a trovare traccia del blog ma dalle foto su Instagram è evidente che si mantiene in gran forma.

Ma come si sono conosciuti Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza? Da quando stanno assieme?

I due stanno assieme da ormai oltre 5 anni (e nonostante attribuiscano loro svariate crisi, sembrano sempre ben felici assieme e sono riusciti anche a superare il difficile momento del lockdown per covi, periodo durante il quale hanno convissuto) e si sono conosciuti nel 2017 a Londra, grazie ad una amica in comune.

