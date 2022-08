Chi è Angelica Benevieri, nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo? Curiosità, esperienze in tv e social

E’ diventato celebre grazie al Grande Fratello VIP, dov’è entrato sebbene non fosse così tanto un VIP.

Parliamo di Manuel Bortuzzo, capace di conquistare i fan anche grazie alla sua relazione nata davanti alle telecamere con la “principessa” Lulù Selassié.

In seguito, finito il reality, la relazione è naufragata e in molti hanno continuato a tenere d’occhio l’ex nuotatore per comprendere se ci fossero nuove fiamme nella sua vita.

In precedenza gli sono stati attribuiti altri flirt, ma stavolta c’è più d’un indizio che fa pensare che si vada al di là del semplice gossip.

Chi è la nuova fiamma di Manuel Bortuzzo?

E bene, pare che Manuel Bortuzzo abbia una nuova fiamma (alcune foto sembrano rappresentare degli indizi chiari) ed essa sia una giovane influencer: parliamo di Angelica Benevieri, una tiktoker da 270mila follower (alla data attuale) sul social video e circa 40mila (sempre alla data attuale) su Instagram.

Proprio su Instagram si sono riversate le pettegole web che in una delle ultime foto hanno commentato più la voce di gossip che la foto in sé.

“Non la trovo bella …parere personale …unica ?? rimane una sola …ma é andata cosi …poi lui é assolutamente ripetitivo …?”

“Vediamo quanto dura ,con la famiglia tutto apposto ?”

Sono alcuni dei commenti più o meno sgrammaticati comparsi, con qualcuno che evidenzia:

“Ma fatevi una gran porzione di c… vostri. É la sua vita e può fare ciò che vuole.”

Ma nadiamo a vedere più nello specifico chi è la bella (in barba agli hater) Angelica, raccogliendo le poche info che si possono ottenere su di lei sul web.

E’ di Roma, ha 20 anni ed ha già un background nel mondo dello spettacolo nonostante la giovane età: ha preso parte al programma di Cesare Bocci Imperfetti sconosciuti (programma di Rai 3 sul gap generazionale tra Generazione Z e Generazione genitori) e ha recitato nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco.

Di entrambe le esperienze sui social sono presenti testimonianze fotografiche, sebbene la maggior parte degli scatti la vedano da sola (e sensualissima): unica eccezione, ma parliamo di una delle primissime foto del dicembre 2020, una foto con il nonno accompagnata da una tenera descrizione.

Su TikTok e nelle stories Instagram, qualche video con lo zio, a testimonianza di un forte legame con la famiglia.

Come ulteriore curiosità, sapendo che è un tema che spesso interessa i lettori che cercano info su personaggi più o meno celebri, possiamo segnalare che la ragazza ha un piccolo tatuaggio: una frase scritta in corsivo nella parte sinistra del costato.

