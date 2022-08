The Flash, quante stagioni sono? Quando uscirà la prossima?

Il countdown è ormai terminato. A partire da domani, sabato 27 agosto, andranno in onda gli episodi dell’ottava stagione della serie The Flash, basata sul celebre personaggio dei fumetti della DC Comics e spin-off di Arrow. Tra i protagonisti c’è sempre Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen/Flash, accompagnato da Candice Patton (Iris West-Allen) e Danielle Panabaker (Caitlin Snow/Frost).

Il primo episodio dell’ottava stagione prende il nome di Armageddon – I Parte. Le prossime 4 parti di Armageddon andranno tutte in onda sabato 3 settembre. In tutto le puntate della stagione numero 8 di The Flash – che si concluderà il 1 ottobre 2022 – sono venti.

La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia nel 2015 e può contare su un vasto numero di fan anche nel nostro Paese. In molti si stanno chiedendo se The Flash avrà anche una nona stagione.

Ci sono buone notizie per tutti gli appassionati della serie, dato che lo scorso 1 agosto il produttore esecutivo Eric Wallace ha fatto sapere che The Flash è stata confermata per una nuova stagione.

“Nove stagioni! Nove anni di salvataggi a Central City accompagnando il pubblico in un viaggio emozionante pieno di affetto, umorismo e spettacolo”, ha detto Wallace per ufficializzare la nona stagione della serie, che dovrebbe rappresentare il capitolo conclusivo.

L’uscita della nona e ultima stagione di The Flash è attesa per il 2023 negli Stati Uniti. Molto probabilmente in Italia arriverà alla fine del prossimo anno.

