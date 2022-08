Quiz, qual è la storia vera dietro la miniserie tv? Una truffa a Chi vuol essere milionario

Questa sera su Rai 1 andranno in onda i tre episodi di Quiz, la miniserie britannica che spiega come è nato il celebre format Chi vuol essere milionario? e racconta anche i dettagli della famosa truffa di Charles Ingram.

Il concorrente, infatti, vinse il milione di sterline rispondendo a tutte le domande del gioco, ma riuscì nell’intento grazie ad uno stratagemma basato su alcuni colpi di tosse dal pubblico che lo avrebbero aiutato a capire le risposte esatte. L’ex maggiore dell’esercito inglese, infatti, si fece aiutare da sua moglie: lo scandalo fu enorme nel Regno Unito (e non solo).

Nel primo episodio della miniserie Quiz ci si sofferma soprattutto sulla struttura del gioco, nato nel 1998, ma nei due episodi successivi si passa al racconto della truffa nei dettagli.

Charles Ingram, nel primo giorno di partecipazione al gioco, arrivò alla somma di 4.000 sterline faticando molto. Nessuno immaginava che il giorno dopo il concorrente potesse far partire una poderosa scalata fino alla domanda finale. Ma come ci è riuscito? Proprio grazie ai colpi di tosse della moglie (che aveva già partecipato al programma vincendo 32.000 euro) e del professor Whittock (ex concorrente), entrambi presenti in studio. Grazie a questo stratagemma Ingram capiva dove doveva indirizzarsi e quali erano le risposte giuste.

Dopo questo fatto, avvenuto nel 2001, ci fu un processo con la condanna della coppia, che dovette rinunciare al milione e provvedere anche al pagamento delle spese legali. Nonostante ciò, Charles Ingram e sua moglie hanno sempre affermato di essere innocenti.

Nella miniserie, il ruolo di Charles Ingram è interpretato da Matthew Macfadyen.

