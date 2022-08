Vite al limite, Bettie Jo Elmore oggi: come sta? Quanto pesava e quanto pesa?

I fan di Vite al Limite, il programma in onda su Real Time, si appassionano molto alle vicende dei protagonisti delle varie puntate e sperano sempre che ognuno di loro possa riprendere in mano la sua vita. Come noto, infatti, in ogni episodio di Vite al Limite una persona con obesità patologica si rivolge presso la clinica del dottor Nowzaradan per provare a perdere peso tra mille difficoltà.

Questa sera, alle 23:20, andrà in onda la puntata con protagonista Bettie Jo Elmore, una donna madre di un figlio e sposata con un partner che non ha le sue stesse problematiche di peso. Quando decide di chiedere aiuto al dottor Now la giovane ha 24 anni, vive a Potesi, nel Missouri e pesa 297 chili.

Nel corso della puntata lo specialista impartirà alla paziente le classiche indicazioni per perdere peso e avere così accesso all’intervento chirurgico. Nei primi 12 mesi di cura Bettie Jo Elmore riuscirà a perdere 71 chili: il suo peso diventa quindi di 226 chilogrammi, un risultato che non renderà molto soddisfatto il dottor Nowzaradan.

Ma non è tutto, perché Bettie Jo Elmore ha dovuto anche fare i conti con una gravidanza molto complicata: il bambino, infatti, premeva sulla sua colonna vertebrale. La donna non ha voluto rinunciare al bambino, mettendo a rischio la sua vita: alla fine le cose sono andate nel migliore dei modi, anche grazie al supporto di suo marito. Il piccolo Preston Isaiah è nato il 10 agosto 2016 senza problemi di salute.

E per quanto riguarda Bettie Jo Elmore? La donna ha continuato a seguire le ferree disposizioni del dottor Now ed è riuscita a sottoporsi all’intervento chirurgico di bypass gastrico. Stando ai suoi post su Instagram sembra sia in buone condizioni e soprattutto felice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Babyjo Elmore (@bettiejosue)

