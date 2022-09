Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro: qual è la scaletta? Chi sono gli ospiti? Cosa c’è da sapere

L’appuntamento di stasera è senza dubbio uno dei più attesi dai fan di Alessandra Amoroso. Alle ore 21:20 Canale 5 trasmetterà infatti Tutto Accade a San Siro, il concerto che la celebre cantante ha tenuto nella meravigliosa cornice dello stadio Giuseppe Meazza di Milano lo scorso 13 luglio.

Si è trattato di un evento storico, dato che prima di Alessandra Amoroso solo un’altra cantante italiana si era esibita a San Siro: prima di lei, infatti, l’onore era toccato a Laura Pausini, che sfoderò una performance indimenticabile nel 2007.

Ma quali sono i brani che Alessandra Amoroso ha proposto in questo live? Per coloro che non vogliono rovinarsi la sorpresa è meglio fermarsi qui (allarme spoiler!).

Per chi invece non riesce proprio a resistere, l’artista ha proposto una scaletta davvero eccezionale, interpretando alcuni dei suoi più grandi successi. Ecco tutti i brani:

AleAleAle

Tutte le volte

Il bisogno che ho di te

Avrò cura di tutto

La stessa

Che sapore ha

Un senso ed un compenso

Canzone Inutile

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Trova un modo

Amore puro / Difendimi per sempre (con Dardust)

Stupida/Stella incantevole

Ti aspetto / È vero che vuoi restare

Sul ciglio senza far rumore/Urlo e non mi senti

Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

Tutte le cose che io so

Il nostro tempo

Immobile

Forza e coraggio

Tutto accade

A tre passi da te (con i Boomdabash)

Mambo salentino (con i Boomdabash)

Karaoke (con i Boomdabash)

Simmetria dei desideri/Il mio stato di felicità

Vivere a colori

Comunque andare

Piuma

Camera 209

Sorriso grande

Per quanto riguarda gli ospiti, non potevano ovviamente mancare i Boomdabash (salentini come Alessandra Amoroso), che interpretano A tre passi da te, Mambo salentino e Karaoke con l’artista originaria di Galatina.

