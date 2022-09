Chi è la fidanzata di Luigi Strangis? Cosa sappiamo della sua vita privata

La finalissima dello scorso 15 maggio ha decretato la vittoria di Luigi Strangis, trionfatore di Amici 21. Il cantante e musicista, allievo di Rudy Zerbi, è riuscito a stupire tutti e a far accrescere il consenso nei suoi confronti puntata dopo puntata, grazie alla sua eccellente bravura e ad un ingrediente fondamentale come la passione.

La caratteristica di Luigi Strangis maggiormente apprezzata è la sua capacità di spaziare da un genere all’altro: le sue qualità da polistrumentista si sono rivelate decisive, specialmente nell’ultima sfida contro Michele, ballerino di danza classica.

La carriera di Luigi Strangis è ormai avviata grazie a questo importante successo ad Amici 21. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Il giovane trionfatore del talent show condotto da Maria De Filippi è fidanzato?

Al momento Luigi Strangis non sembra avere relazioni sentimentali, per la gioia delle tantissime fan che lo hanno seguito con grande trasporto durante la sua cavalcata ad Amici 21. Va però sottolineato che durante il programma Luigi si è avvicinato molto a Carola Puddu, anche se il cantante e musicista non è mai voluto andare oltre il rapporto d’amicizia: al contrario, la ballerina ha poi rivelato di provare qualcosa in più per Strangis.

Nel frattempo il vincitore di Amici 21 fa il pieno su Instagram, dove può contare su 479.000 follower.

