Tommaso Labate è fidanzato? Cosa sappiamo della vita privata del giornalista

Tra i giornalisti e conduttori televisivi più apprezzati dai telespettatori c’è sicuramente Tommaso Labate, che vediamo spesso nei talk-show televisivi come opinionista, specialmente sui canali Rai e su La7.

Del giornalista 42enne, originario di Marina di Gioiosa Ionica (in provincia di Reggio Calabria), conosciamo praticamente tutto dal punto di vista professionale. In questi giorni lo stiamo vedendo spesso nei programmi di approfondimento politico in vista del voto del 25 settembre. Inoltre, Tommaso Labate conduce Non è un paese per giovani su Rai Radio 2, assieme a Massimo Cervelli. Il giornalista è anche scrittore: nel 2018 ha infatti pubblicato il suo primo libro, I Rassegnati. L’irresistibile inerzia dei quarantenni. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Non sono in pochi a chiedersi se Tommaso Labate abbia un legame sentimentale in corso. La risposta è sì, il giornalista calabrese è fidanzato. La compagna del volto noto dei talk-show televisivi è l’attrice Valeria Bilello, nativa di Sciacca (Agrigento), che abbiamo potuto vedere di recente in film come Made in Italy – Una casa per ritrovarsi, Security e L’ombra del giorno.

Valeria Bilello, oggi 40enne, ha alle spalle diverse relazioni: l’attrice è infatti stata sentimentalmente legata al chitarrista americano Daniel Kessler, all’attore Francesco Mandelli e all’attore Andrea Bosca. Stando a quanto emerso i due non hanno figli.

