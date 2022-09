Chi è Riccardo Mannino, marito di Alberto Matano? Età, professione e curiosità

Era l’ottobre del 2021 quando Alberto Matano – amato conduttore de La Vita in Diretta – decise di fare coming out.

Un coming out tra le righe, ma pur sempre un coming out.

Commentando la bocciatura del ddl Zan al Senato, Matano si espresse così: “Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto”.

L’ex mezzobusto del Tg1, poco alla volta, fece emergere dettagli della propria vita privata – dopo che in precedenza si dichiarava innamorato e fidanzato, sebbene non si sapesse di chi.

Si è poi scoperto che effettivamente Alberto Matano aveva un fidanzato, un fidanzato di lungo corso, che ha poi sposato l’11 giugno 2022 alla presenza di tantissimi amici vip presso un resort a Labico, in provincia di Roma.

Chi è Riccardo Mannino, marito di Alberto Matano?

Il nome del marito – e compagno di lungo corso (parliamo di 15 anni di relazione) – è Riccardo Mannino è il marito di Alberto Matano.

Cosa fa nella vita Riccardo Mannino? E’ un avvocato cassazionista, laureatosi presso l’Università La Sapienza nel 1990.

Ed è stato proprio ai tempi dell’università che i due si sono conosciuti: nonostante il leggero gap anagrafico (Mannino ha 55 anni, Matano ne ha 49) i due hanno frequentato per un periodo la stessa facoltà, prima che l’amato conduttore si iscrivesse alla scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

Ma la loro relazione è nata grazie ad un incontro in un ristorante, come raccontato da Matano a R101:

“Ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte, a un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto: “Adesso gli parlo”. Il primo passo l’ho fatto io, poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio e poi dopo un anno ci siamo messi insieme”.

Da allora, i due sono sempre stati assieme, fino a convolare a nozze.

Andando a conoscere qualcosa in più sull’avvocato cassazionista marito di Matano, sono due le sue grandi passioni: le auto d’epoca e lo sport.

Secondo quanto raccontato da diverse fonti online, l’avvocato Mannino va sovente in palestra e ama praticare lo sci (abitualmente frequenta le Dolomiti), oltre a muoversi per Roma in bici – a testimonianza anche di una importante coscienza ambientale.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui