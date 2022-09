Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 11 settembre 2022

Gli ospiti di “Domenica In” dell’11 settembre 2022.

Conclusa la pausa estiva, Mara Venier è pronta, come ogni stagione televisiva, a tornare al timone della sua “Domenica In”, a partire dalle 14:00 su Raiuno. Ecco, di seguito, gli ospiti della prima puntata.

La puntata si aprirà con una nuova sigla, composta e cantata da Andrea Sannino con Franco Ricciardi e Mara Venier stessa e un volto amatissimo del piccolo schermo: Loretta Goggi. La showgirl, in una intervista a cuore aperto, ripercorrerà la sua carriera, costellata di grandi successi e parlerà della sua presenza, in veste di giudice, alla nuova edizione di “Tale e Quale Show” e di uno programma in prima serata su Raiuno che la vedrà protagonista nel 2023.

Si passerà, poi, ad Alberto Matano, di nuovo al timone de “La Vita in diretta” dallo scorso 5 settembre. Il conduttore, lo scorso giugno, è convolato a nozze con il compagno Riccardo Mannino e ad officiare l’unione civile è stata la stessa Venier.

La puntata si concluderà con uno sguardo sull’attualità, in particolare sul caso di Alessandra Matteuzzi, uccisa a martellate, lo scorso 23 agosto, dal suo stalker Giovanni Padovani. Per parlarne, sarà presente in studio Stefania, la sorella della vittima.

Maria Rita Gagliardi

