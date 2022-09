Bruno Barbieri è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della vita privata dello chef

Domenica 4 settembre è ripartito Bruno Barbieri 4 Hotel, il programma condotto proprio dal celebre chef che presenta in ogni puntata la sfida tra i vari albergatori che puntano a conquistare il gusto e l’interesse dello stesso Barbieri.

Nel primo episodio Bruno Barbieri si è recato in Molise, mentre nella seconda puntata lo chef è sbarcato in Calabria: i prossimi due episodi saranno a Bologna e Valle d’Aosta. Oltre a 4 Hotel, Bruno Barbieri è molto seguito e apprezzato anche per Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo, in onda su TV8.

La carriera televisiva di Bruno Barbieri regala soddisfazioni al cuoco come ovviamente quella culinaria: basti pensare che lo chef di Medicina può vantare ben 7 stelle Michelin. Ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Bruno Barbieri ha legami sentimentali?

Al momento sembra proprio che il conduttore di 4 Hotel sia single, anche se in passato ha avuto diverse relazioni. Di tanto in tanto circolano anche voci sulla sua presunta omosessualità, ma è lo stesso Barbieri a smentirle categoricamente.

“Non cerco donne, le donne vanno e vengono”, ha detto Barbieri nel corso di un’intervista. Il cuoco non ha figli, anche se il suo desiderio è averne uno “prima dei 60 anni”. Anche sul patrimonio non ci sono notizie precise, sebbene i rumors rivelino che Barbieri dovrebbe riuscire a fatturare all’incirca 300.000 euro all’anno.

