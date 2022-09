Chi è Alessia Solidani, la parrucchiera dei VIP dietro il divorzio di Ilary Blari e Francesco Totti?

Le dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti al Corriere della Sera hanno fatto ovviamente molto rumore. L’ex capitano della Roma ha parlato per la prima volta della sua separazione con Ilary Blasi, lanciando diverse accuse. Una di queste riguarda la parrucchiera Alessia Solidani, che secondo il Pupone avrebbe fatto da tramite tra la conduttrice e l’uomo misterioso di cui parla Totti.

Il riferimento è chiaramente a Cristiano Iovino, il personal trainer che è già stato più volte al centro delle indiscrezioni e dei gossip in questi ultimi mesi come probabile flirt di Ilary Blasi.

Ma chi è esattamente Alessia Solidani? L’hairstylist è tra le più amate d’Italia nella sua professione e tra le sue clienti ci sarebbe anche Michelle Hunziker. Ma non è tutto, perché tra la Solidani e Ilary Blasi ci sarebbe una forte amicizia ormai ventennale, cominciata quando la conduttrice aveva 19 anni e lei sette in più.

Il rapporto era molto buono anche con Francesco Totti, che si recava spesso da Alessia Solidani per farsi tagliare i capelli. Insieme andavano in vacanza, alle feste di compleanno e molto altro ancora. Tuttavia, come rivelato dal Pupone, ad un certo punto è emerso il sospetto nell’icona giallorossa che proprio la Solidani stava esercitando un ruolo di tramite tra la moglie e un presunto nuovo flirt.

“Le ho guardato il cellulare e ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”, il racconto di Totti, che spiega poi come si trattasse proprio di “Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui